Zwist um BMX-Strecke in der Josefiau

Über Jahrzehnte tobten sich Kinder auf der BMX-Strecke in der Salzburger Josefiau aus und erlernten dort die Fahrradbeherrschung. Seit kurzem ist dies nicht mehr möglich, denn gefällte Bäume versperren die Strecke. Die Eschen sollen auch nicht weggeräumt werden und als Totholz für Insekten liegen bleiben, was vor allem die Grünen in der Stadt kritisieren. Eine Lösung ist aber nun in Sicht: Bürgermeister Harald Preuner will aus rechtlichen Gründen, dass die Strecke zuerst offiziell genehmigt wird.