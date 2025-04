100 Jahre Hauptstadt: Eisenstadt feiert Vielfalt

Gesichter, Blickwinkel, Orte und Veranstaltungen

Eine Sonderausstellung in der Rathausgalerie zeigt ab 22. April 19 Gesichter von Personen, die Eisenstadt geprägt oder von hier aus Karriere gemacht haben, wie Schauspielerin Maria Perschy oder Diözesanbischof Stefan Laszlo. 25 Blickwinkel auf die Stadt wirft ein Videoprojekt. 25 Personen, von Kindern über Sportler und Künstler bis zur Gemeindebediensteten, präsentieren ihre Sicht der Dinge. Ein beschilderter historischer Spaziergang führt wiederum an 20 Orte, die in der Geschichte der Stadt eine wesentliche Rolle spielen.