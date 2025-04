Gewessler: „Budgetloch geht auf das Konto der ÖVP“

Im Tunnel des Regierens sind Fehler passiert

Welche Fehler waren das konkret? „Wir haben in der Regierung mit großer Energie daran gearbeitet, dass wir durch die Krisen kommen. Aber Regieren ist ein ziemlicher Tunnel, wo jeder Tag voll verplant ist. In diesem Tunnel des Regierens haben wir manchmal vergessen, zuzuhören, was sich die Menschen von den Grünen in dieser Weltlage erwarten.“