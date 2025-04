So reagiert grüne Spitze auf Gewesslers Kandidatur

„Grüne Partei an der Seite der Menschen“

Gewessler stellte in ihrem kurzen Statement, das bereits am Vortag angekündigt worden war, „eine grüne Partei an der Seite der Menschen“ in Aussicht. Sie wolle um eine bessere Welt kämpfen, und die gemeinsame Rettung der Welt sei auch das Anliegen der Grünen.