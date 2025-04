Gewesslers Kür zwischen „Heiliger“ und Reizfigur

Seit Mittwoch gibt es grünes Licht für Gewessler als Nachfolgerin für Werner Kogler an der grünen Parteispitze. Politik-Experten sehen in ihr eine politische Heilige für grüne Wähler. Für Andersdenkende wurde sie zum politischen Feindbild. Was Politik-Experte Christoph Haselmayer und Werner Koglers Vor-Vorgängerin Eva Glawischnig zur grünen Rochade sagt.