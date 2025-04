Gewessler will in „große Fußstapfen“ treten

„Wir haben das Zuhören vergessen“

„Ich trete an, damit unsere Positionen nicht nur am Papier stehen. Ich will, dass wir den Herausforderungen gewachsen sind an der Seite der Menschen, damit es ihnen wieder besser geht“, betont die 47-Jährige. In den kommenden Wochen will die ehemalige Ministerin „zu den Menschen gehen und ihnen zuhören“, denn als Koalitionspartner der ÖVP habe ihre Partei zwar vieles durchgebracht, dabei aber oft „auf das Zuhören vergessen“.