Großer Frühjahrsputz auf der Seebühne

Sauberes Wasser für die Darsteller

Ordentlich zu tun gibt es auch im vorderen Bereich der Bühne: Aus dem riesigen Becken, das 500.000 Liter Bodensee-Wasser fasst, muss Schlamm abgepumpt werden, bevor es wieder gefüllt werden kann. „In den teilweise zweieinhalb Meter tiefen Bereichen des Beckens hat sich über den Winter ziemlich viel Schlick angesammelt. Diesen Schlamm können wir nur abpumpen, solange der Wasserstand des Bodensees so niedrig ist wie jetzt“, erklärt Seebühnenmeister Manfred Achberger. Das Wasser muss aus gutem Grund sauber sein: In der „Freischütz“-Inszenierung in Bregenz agieren dutzende Darstellerinnen und Darsteller im Becken. Dementsprechend wird das Wasser im Becken während der Festspielzeit dreimal täglich gefiltert und ausgetauscht.