Grünes Höchst bekommt blauen Vizebürgermeister

Die in Vorarlberg gern praktizierte Amtsübergabe an einen Wunschnachfolger ohne Wahl durch den Bürger spielte sich nicht – die Gemeindevertretung (in der die ÖVP die Absolute gehabt hätte), darf den Bürgermeister nämlich erst zwei Jahre vor der nächsten Gemeindewahl wählen. Gefragt waren also die Höchsterinnen und Höchster – und die wählten nicht etwa ÖVP-Kandidatin Heidi Schuster-Burda zur Nachfolgerin Sparrs, sondern den grünen Spitzenkandidaten Stefan Übelhör.