Der Erhalt des Neusiedler Sees steht im Fokus

Bereits über 100.000 Kubikmeter abgepumpt

43.000 Kubikmeter Schlamm wurden seit Herbst 2024 aus dem Neusiedler See abgepumpt. 60.000 Kubikmeter waren es im Jahr zuvor. „Der Grund für die geringere Menge waren die Absetzbecken. Von den fünf standen diesmal nur vier zur Verfügung, jenes in Breitenbrunn muss an aktuelle Anforderungen angepasst werden. Im kommenden Herbst sind wieder alle zu verwenden“, so Gebhardt. Die großen Absetzbecken dienen der Entwässerung des weichen Sediments aus dem See.