Schicksalstage für historisches Lindenhofgelände

Denn die Eggenburger hängen an dem vier Hektar großen Areal“, sagt Architektin Elisabeth Schuh, die schon länger an einem gemeinnützigen Nachnutzungskonzept arbeitet (die „Krone“ berichtete). „Wir werden mit Lokalhistoriker Kurt Linsbauer auch einen Ort des Gedenkens in das Konzept einbauen, das Ende Juni fertiggestellt wird“, so Schuh.