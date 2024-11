Jahrhundertchance für Eggenburger Lindenhof

Zentrumsnahes Areal soll Eggenburgern „nützen“

In einem sind sich die Stadtväter von Eggenburg einig sind: Das Areal soll nicht in die Hände von Investoren fallen und damit gar zum Spekulationsobjekt werden. Andererseits will die Gemeinde auch nicht ohne konkrete Nachnutzung viel Geld aus der Kommunalkasse für das zentrumsnahe Objekt investieren.