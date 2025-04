Wiens beste Tramfahrer stehen fest

40 Straßenbahn-Fahrerinnen und -Fahrer haben sich zugetraut, Wiens beste zu sein: Sie traten am Wochenende in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien in Simmering zum Kräftemessen gegeneinander an, um Wien am 13. September gegen Kollegen aus 26 Städten rund um den Globus bei der weltweit ersten Tramway-WM zu vertreten, die in Wien ausgetragen wird.