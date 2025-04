Poker in Gemeinden: Woche der Entscheidung naht

Umsturz in Bruck nimmt Formen an

Klar ist die neue politische Richtung in Bruck an der Mur: ÖVP und FPÖ starten am Montag offiziell Koalitionsverhandlungen, die Ablöse der SPÖ im Rathaus nimmt Formen an. „Die erste Verhandlungsrunde beinhaltet einen Kassasturz. Im Anschluss folgt ein Austausch über aktuelle Themen mit den Führungskräften der Stadtverwaltung. Letztlich sollen die konkreten Inhalte eines Koalitionsübereinkommens in sieben Arbeitskreisen erarbeitet werden“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. Neue Bürgermeisterin dürfte Susanne Kaltenegger (ÖVP) werden..