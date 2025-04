Blaue Ortschefs stehen jetzt in den Startlöchern

Auch in anderen Gemeinden Chance auf blaue Ortschefs

Auch in weiteren Gemeinden lebt die Chance auf blaue Ortschefs, etwa in St. Michael, wo Nicole Sunitsch beinahe Erste wurde, und in Kalwang, wo Klemens Draxl eine Halbzeitlösung mit der ÖVP vorschlägt. Oder im Bezirk Murau, wo sowohl in St. Peter am Kammersberg als auch in St. Georgen ob Kreischberg blau-geführte Koalitionen möglich sind.