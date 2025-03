Tag eins einer neuen Ära in Bruck an der Mur

Der Slogan „Veränderung für Bruck“, der auf einem in Rathaus-Nähe platzierten ÖVP-Plakatständer prangt, wirkt einen Tag nach dem Wahlbeben in der Kornmesserstadt prophetisch – aber eigentlich zu bescheiden. Denn es wird wohl zu einer politischen Totalveränderung in jener Stadt kommen, die lange Zeit als unangefochtene rote Hochburg in der Obersteiermark galt.