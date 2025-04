Nachfolgerin von Weizer Bürgermeister fixiert

Seither brodelt es in der Gerüchteküche um einen möglichen Führungswechsel, erst kürzlich ging diesbezüglich ein Mail an die Mitarbeiter der Stadtgemeinde raus. Am Mittwochvormittag erfolgte nun die offizielle Aussendung: Der 55-Jährige, der den Posten erst vor einem Jahr von Erwin Eggenreich übernommen hatte, tritt zurück.