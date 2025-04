Seeterrassen öffnen am Millstätter See ihre Türen

Früher als sonst und mit Neuigkeiten starten Betriebe um den Millstätter See in die Saison. „Das Angebot an Seeterrassen wächst und heuer wollen wir unseren Gästen schon früher die Möglichkeit anbieten, die Sonne am See zu genießen“, sagt Tanja Jamnig, vom Tourismusverband Millstatt. Und so öffnen die ersten Lokale ihre Terrassen mit 12. April. „Das Opening am See wird mit einem Event am Kap 4613 – mit einem Pop-Konzert mit Suna & Kaan eingeleitet“, so Jamnig weiter.