„Momente festhalten und immer wieder erleben“

Kreativer Austausch um gemeinsam zu lernen

Die Künstler haben die Möglichkeit bei der Ausstellung ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. „Ich habe mich für dieses Foto entschieden, weil es drei Generationen zeigt – drei verschiedene Lebensgeschichten – und den Moment, an dem sich all diese Geschichten treffen. Es ist der Punkt, an dem meine eigene Geschichte beginnt. Am meisten Spaß macht es, in der Akademie ein Umfeld gefunden zu haben, in dem wir uns mit anderen Kreativen austauschen, voneinander lernen und uns gemeinsam weiterentwickeln können“, erzählt Namoani Kobau im Gespräch mit der „Krone“.