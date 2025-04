Familienstreit bringt Cousins in Wien vor Gericht

Es passiert nicht oft, dass sich Täter und Opfer die Anklagebank im Wiener Landl teilen. Bei zwei Cousins ist das jedoch der Fall. Während der 36-Jährige aber in Handschellen von zwei Justizwachebeamten vorgeführt wird, kann der Ältere gar nicht fassen, was passiert: „Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich fühle mich wie in einem Hollywoodfilm“, zeigt er sich empört, bevor der Prozess richtig begonnen hat. Was ihm eine Zurechtweisung von der Richterin und seiner Verteidigerin Anita Schattner einbringt: „Das ist nicht Hollywood, sondern ein Strafverfahren!“