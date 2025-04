Weniger ist mehr: Olympia-Helden schrauben zurück

Nach der kräftezehrenden Olympia-Saison, die mit Bronzemedaillen für Jessica Pilz und Jakob Schubert für Österreichs Kletterer aber erfolgreich endete, gehen es die beiden in diesem Jahr etwas ruhiger an. „Mein Körper ist nach Olympia heruntergefahren und ich hatte mit einer Entzündung zu kämpfen“, erzählte Jakob. Nach der Doppelbelastung der Kombination (Bouldern und Vorstieg) will sich der 34-Jährige nun auf seine Stammdisziplin Vorstieg konzentrieren. „Ich muss mir in meinem Alter meine Energie besser einteilen und werde einen Schritt zurück machen“, erklärte der Tiroler, der derzeit an einer kleinen Fingerverletzung laboriert.