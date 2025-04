Mit dem Smartphone in Österreich investieren

Jeden Tag treffen Millionen Menschen in Österreich mit einem simplen Griff zum Smartphone eine weitreichende Entscheidung – oft, ohne es zu merken: Unterstützen Sie den digitalen Fortschritt im Land oder bleiben wir technologisch zurück? A1, Österreichs größtes Kommunikationsunternehmen, rückt genau diesen Gedanken in den Mittelpunkt und zeigt, wie wichtig es ist, in zukunftssichere Netze und digitale Bildung zu investieren.