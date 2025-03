Bagger fahren auf: Neue Laichplätze für Huchen!

Seit Freitagfrüh rollen die Bagger und Lkw an. Was hier, wo der Rötschbach in die Mur mündet, entsteht, ist ein Paradies für den stark bedrohten Huchen: „Wir schütten auf etwa 2000 Quadratmetern eine Kiesbank auf“, erklärt Romana Ull, Chefin des steirischen Naturschutzbundes. So werden wieder Laichplätze für den Fisch geschaffen, aber auch andere Tiere profitieren: „Auch die Bachforelle laicht im Kies, und Insekten brauchen das auch zum Leben. Das ist ein eigener Kosmos.“