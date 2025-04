„Problem-Bubi“ vor Gericht nur teilweise geständig

Aus U-Haft vorgeführt

Der 15-jährige Angeklagte, der hinter dem Steuer saß, wurde in U-Haft genommen und aus dieser am Mittwoch dem Schöffengericht in Steyr vorgeführt. Der Bursch gestand die Tat ebenso wie eine andere, wenige Tage zuvor. In der Nacht auf den 1. Februar soll er vier Feuerlöscher in einer öffentlichen Tiefgarage versprüht haben. Was er jedoch weiter leugnet, ist der versuchte schwere Raub.