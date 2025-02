„Problem-Bubi“ als zweifacher Räuber in Verdacht

Nachtschwärmer als Opfer

Wie die „Krone“ am Freitag erfuhr, dürfte der Bursch vor seiner jüngsten Verhaftung am 10. Februar in der Steiermark bereits in Oberösterreich zwei Männer überfallen haben. Der Polizei liegen offenbar Tathinweise vor, die einen dringenden Zusammenhang mit seiner Person nahelegen.