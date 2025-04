„Top Gun“-Star Val Kilmer überraschend gestorben

„Top Gun“-Rolle machte Kilmer zur Ikone

Kilmer begann als Bühnenschauspieler und wurde in den späten 1980er-Jahren durch seine Rollen in den Filmkomödien „Top Secret!“ und „Real Genius“ bekannt, bevor er die Rolle des Tom „Iceman“ Kazansky in dem Kassenschlager „Top Gun“ an der Seite von Tom Cruise übernahm.