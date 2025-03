ORF-Luxusgagen: Babler fordert Maßnahmen ein

Kratky verdient mehr als der Bundespräsident

Es sei klar, dass es marktkonforme Gehälter geben müsse. „Warum es aber beim ORF Spitzenverdiener gibt, deren Gehalt höher ist als jenes des Bundespräsidenten, während gleichzeitig Leistungskürzungen für das Publikum in den Raum gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar. Da erwarte ich mir mehr Transparenz bei den ORF-Gehältern und appelliere an die Geschäftsführung, hier weitere Maßnahmen zu setzen“, so Babler abschließend.