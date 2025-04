Zahl der Arbeitslosen im Ländle massiv angestiegen

Baubranche mach ein wenig Hoffnung

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Arbeitslosigkeit auch ohne diesen Sondereffekt merklich angewachsen wäre. So sind derzeit 1841 Personen als arbeitslos vorgemerkt, die dem Industriesektor zuzurechnen sind – das sind 8,1 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Während die international tätigen Unternehmen also ungebrochen leiden, zeichnen sich im Baugewerbe erste Silberstreifen am Horizont ab: Ende März waren 485 Personen auf der Suche nach einem Job am Bau, das sind erfreulicherweise 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr.