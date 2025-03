Warum das Budgetloch plötzlich so tief wurde

Viele „Krone“-Leser fragen sich, wie das Budgetloch über Nacht so groß werden konnte. Der Sparbedarf ist in den vergangenen sechs Monaten seit der Nationalratswahl immer weiter gestiegen und liegt aktuell bei zwölf Milliarden Euro. Die Experten meinen, das sei nicht überraschend. Aber ist das wirklich so? Die „Krone“ hat die Tiefen des Budgetlochs ergründet.