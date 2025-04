„Zeitreise“ in Uromas Zeiten ist wieder gestartet

Seit 30 Jahren gibt das Dorfmuseum in Mönchhof Einblick in dörfliche Alltage und das bäuerliche Leben am Heideboden von etwa 1890 bis in die 1960er Jahre. Nach der Winterpause sperren Pepo Haubenwallner und seine Familie heute wieder auf und freuen sich auf eine neue Saison, in der sie viele Menschen in die „gute, alte Zeit“ eintauchen lassen können. Das Museum ist in drei Bereiche aufgeteilt. Im ersten geht es um die Landwirtschaft, im zweiten um die Bevorratung für den Eigenbedarf. Hinter dem kleinen Museumseigenen Teich liegt dann der dritte Bereich: das typische Dorf. Hier findet man alles, was damals dazu gehörte – Gasthaus, Schule, Kino, Gemeindeamt, Feuerwehr, Handwerker und noch viel, viel mehr.