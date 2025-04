Vater soll Töchter elf Jahre lang gequält haben

Mit noch mehr Gewalt gedroht

Der älteren Tochter habe er auch einmal ein Mobiltelefon so heftig an den Kopf geworfen, dass sie dadurch eine Rissquetschwunde an der Stirn erlitten haben soll. Ebenso habe er seinen beiden kleinen Mädchen mit noch mehr Gewalt gedroht, sollten sie irgendjemandem von den brutalen Übergriffen erzählen.