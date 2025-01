Tochter mit Bierflasche bewusstlos geschlagen

Das warf dem 38-Jährigen die Anklage am Landesgericht Wels vor. So soll der Vater immer wieder mit den Händen, aber auch mit Gegenständen wie Kabel, Gürtel oder einem Schuhlöffel zugeschlagen haben. Einmal soll er eine Bierflasche so heftig gegen den Kopf seiner Tochter geworfen haben, dass diese bewusstlos wurde.