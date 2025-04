In Hernals wird die U5 zur Nervenprobe

Vor dem Ibiza-Skandal, der ein politisches Erdbeben in der Republik ausgelöst hatte, erzielte die FPÖ vor zehn Jahren 23,44 Prozent der Stimmen und errang 2015 den Platz als zweitstärkste Partei in Hernals. An der Spitze auch damals die SPÖ mit 34,06 Prozent. 2020 bekamen die Roten 33,21 Prozent aller gültigen Stimmen zugeschrieben.