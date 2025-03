Roter Überraschungssieg im schwarzen Ländle

In sieben Gemeinden wurden am Sonntag in Vorarlberg die letzten Bürgermeister gewählt. In Dornbirn, Feldkirch, Lustenau, Götzis, Nenzing, Hard und Lochau hatten die Kandidaten im ersten Wahldurchgang nicht die notwendige Zustimmung erhalten. Die Überraschung des Tages gab es in Dornbirn, der größten Kommune im westlichsten Bundesland.