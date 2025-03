Deutlicher ÖVP-Sieg in Marktgemeinde Lustenau

Mit knapp 65 Prozent siegte in Österreichs größter Marktgemeinde der Wunschnachfolger des noch amtierenden Bürgermeisters Kurt Fischer. Patrick Wiedl hatte die Nase klar vor seinem Herausforderer Martin Fitz von der FPÖ. Der Einsatz der Mitglieder und Sympathisanten der Volkspartei in den vergangenen Wochen für ihren Spitzenkandidaten hat sich also gelohnt. Das dürfte auch den scheidenden Bürgermeister freuen.