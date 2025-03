Blaue Festung in Nenzing ist gefallen

Erstmals kein Blauer

Somit wird in der Walgaugemeinde das erste Mal seit 1985 wieder ein „nicht-blauer“ Bürgermeister regieren. Nach der Wahlniederlage von Kurt Kraft (ÖVP) kam damals Bruno Hummer (FPÖ) an die Macht. Er regierte Nenzing bis 2003 und sorgte dann dafür, dass Florian Kasseroler in der Gemeindevertretung zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Bei den späteren Wahlen verteidigte Kasseroler sein Amt stets souverän.