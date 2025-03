Nur 35 Stimmen machten die Sache klar

Die Wähler und Wählerinnen in Hard lieferten am Sonntag ein richtig spannendes Wahlfinale. Mit 50,3 Prozent konnte sich der amtierende SPÖ-Bürgermeister Martin Staudinger dank eines hauchdünnen Vorsprungs auf den Gegenkandidaten René Bickel in eine weitere Amtszeit als Kommunenoberhaupt retten.