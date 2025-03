Manfred Rädler erwehrt sich den blauen Angriffen

Mit 60,3 Prozent verteidigte das amtierende Stadtoberhaupt seine Position recht souverän. Besonders bemerkenswert: Manfred Rädler lag in allen 26 Feldkircher Wahlsprengeln vor Andrea Kerbleder. Am engsten war das Rennen im Wahlsprengel 9 in Gisingen. Hier trennte die beiden lediglich eine Stimme. Unterm Strich konnte der ÖVP-Kandidat 6934 Stimmen einheimsen. Andrea Kerbleder kam auf 4560 Stimmen. 304 Stimmen (2,6 Prozent) waren ungültig.