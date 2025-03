Zwei Salzburg-Stammspieler fallen gegen Rapid aus

Siezenheim gegen Seekirchen, das lässt Kenner der Salzburger Liga mit der Zunge schnalzen. Eine Partie, die sich auch Bullen-Goalie Alexander Schlager nicht entgehen lassen wollte. Der Teamgoalie verfolgte das Topspiel vor Ort in Siezenheim. Heißt auch: Der 29-Jährige kann am Auftakt der Mozartstädter gegen Rapid am Sonntag nicht teilnehmen. Wie der Verein offiziell bekanntgab, laboriert der Tormann an einer Adduktorenblessur, die er sich im Training geholt hat.