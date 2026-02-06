Kürzung bleibt trotz höherer Förderung für TEZ

Bei einem Runden Tisch bei Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) ging es am Freitagnachmittag um die finanzielle Situation der Trägervereine der Tageseltern. Neben dem Tageselternzentrum (TEZ) war auch die Personalvertretung und der zweite Träger, das Hilfswerk, beim Termin dabei. Wichtigstes Ergebnis: Es wurde vereinbart, dass es für die Trägervereine mehr Geld von den Fördergebern geben wird. Um 31 Prozent sollen die Mittel für die Tageseltern-Arbeit steigen.