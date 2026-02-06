Vorteilswelt
31 Prozent mehr Geld

Kürzung bleibt trotz höherer Förderung für TEZ

Salzburg
06.02.2026 22:30
Zu den Diskussionen beim TEZ gab es am Freitag einen Runden Tisch.
Zu den Diskussionen beim TEZ gab es am Freitag einen Runden Tisch.(Bild: Markus Tschepp)
Die Förderung für die Trägervereine der Tageseltern werden von Land, Stadt und Gemeinden um 31 Prozent erhöht. Für die von einer Gehaltskürzung bedrohten Tageseltern ändert sich vorerst aber dennoch nichts ...

Bei einem Runden Tisch bei Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) ging es am Freitagnachmittag um die finanzielle Situation der Trägervereine der Tageseltern. Neben dem Tageselternzentrum (TEZ) war auch die Personalvertretung und der zweite Träger, das Hilfswerk, beim Termin dabei. Wichtigstes Ergebnis: Es wurde vereinbart, dass es für die Trägervereine mehr Geld von den Fördergebern geben wird. Um 31 Prozent sollen die Mittel für die Tageseltern-Arbeit steigen.

Den Großteil davon übernimmt das Land, aber auch die Stadt Salzburg und die Gemeinden zahlen mit. Für die von einer Gehaltskürzung bedrohten Tageseltern ändert sich trotz mehr Geld für den Verein aber nichts. Trotz höherer Förderung müssen sie beim TEZ einen Zulagenverzicht unterschreiben, um nicht gekündigt zu werden.

Verena Ausweger ist Mutter: Sie braucht ihren Job, den sie ohne Tagesmutter aber nicht mehr ...
Wirbel um Tageseltern
Betroffene Mama: „Man lässt uns im Regen stehen!“
06.02.2026

Bei dieser Frage will sich Svazek nicht einmischen. „Das Land kann und darf hier kein inhaltliches Mandat übernehmen. Unser Beitrag liegt darin, den Rahmen für konstruktive Gespräche zu unterstützen“, sagt die Landes-Vize. Das Hilfswerk könnte Tageseltern übernehmen, die sich aufgrund der Zulagenkürzung vom TEZ verabschieden wollen. Damit könnte die Betreuung der Kinder gesichert werden.

