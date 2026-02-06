Kürzung bleibt trotz höherer Förderung für TEZ

Die Förderung für die Trägervereine der Tageseltern werden von Land, Stadt und Gemeinden um 31 Prozent erhöht. Für die von einer Gehaltskürzung bedrohten Tageseltern ändert sich vorerst aber dennoch nichts ...
Bei einem Runden Tisch bei Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) ging es am Freitagnachmittag um die finanzielle Situation der Trägervereine der Tageseltern. Neben dem Tageselternzentrum (TEZ) war auch die Personalvertretung und der zweite Träger, das Hilfswerk, beim Termin dabei. Wichtigstes Ergebnis: Es wurde vereinbart, dass es für die Trägervereine mehr Geld von den Fördergebern geben wird. Um 31 Prozent sollen die Mittel für die Tageseltern-Arbeit steigen.
Den Großteil davon übernimmt das Land, aber auch die Stadt Salzburg und die Gemeinden zahlen mit. Für die von einer Gehaltskürzung bedrohten Tageseltern ändert sich trotz mehr Geld für den Verein aber nichts. Trotz höherer Förderung müssen sie beim TEZ einen Zulagenverzicht unterschreiben, um nicht gekündigt zu werden.
Bei dieser Frage will sich Svazek nicht einmischen. „Das Land kann und darf hier kein inhaltliches Mandat übernehmen. Unser Beitrag liegt darin, den Rahmen für konstruktive Gespräche zu unterstützen“, sagt die Landes-Vize. Das Hilfswerk könnte Tageseltern übernehmen, die sich aufgrund der Zulagenkürzung vom TEZ verabschieden wollen. Damit könnte die Betreuung der Kinder gesichert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.