„Der erste Einbruch in 20 Jahren am Bahnhof“

Ein Einbrecher trieb vorige Woche in der Nacht am Hauptbahnhof Linz sein Unwesen. Bei den auf Gleisseite gelegenen Servicezugängen schlug der Unbekannte mit einem Nothammer das Glas ein und gelangte so ins Gebäude. Auch die Filiale von „myFlowers“ war betroffen: „Als wir am Morgen kamen, war schon die Polizei vor Ort. Die Feuerwehr hat die aufgebrochene Tür provisorisch verschlossen, deshalb konnten wir gleich wieder aufsperren“, sagt Geschäftsführerin Birgit Nöbauer. Bargeld und ein Handy nahm der Täter mit, zudem entstand enormer Sachschaden.