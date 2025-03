„Diese Damen stehen den Männern in nichts nach“

Unglaublich, wie schnell der Sport ist. Ich kann leider nicht eislaufen und ich bin bei Weitem nicht so trainiert wie diese Damen hier. Meine einzige sportliche Action ist Skifahren.“ Landeshauptmann Thomas Stelzer war sichtlich beeindruckt, was die vier Damenteams der heimischen Liga auf dem Eis leisten. Und er war damit ganz und gar nicht alleine. Denn auch Liga-Manager Christian Feichtinger streut seinen Damen Rosen. „Nachdem ich zwei Töchter habe und die mir ordentlich Stoff gegeben haben, so eine Liga auf die Beine zu stellen, habe ich jetzt richtig Spaß dabei. Schön, auch bei uns gutes Dameneishockey zu sehen.“