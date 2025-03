Streit endete mit Kopfverletzung für Schlichter

In Salzburg-Gnigl gerieten am Donnerstagvormittag ein 30-jähriger Tunesier und ein 18-jähriger Marokkaner aus ungeklärter Ursache in Streit. Ein 21-jähriger Syrer versuchte, die Situation zu entschärfen. Er wurde vom 30-Jährigen aber mit einem am Boden liegenden Stein attackiert, am Kopf getroffen und verletzt. Der 30-Jährige wurde angezeigt.