Wie aus einem Kellerhund ein Sonnenanbeter wurde

Von Bissverletzungen übersät, abgemagert und völlig verängstigt: So übernahmen Tierschützer der Tierschutzstelle Freistadt im September 2023 einen Mischlingsrüden. Er war einer von 44 Hunden, die in einem Keller in Ansfelden in winzigen Käfigen in ihren eigenen Exkrementen saßen und nur zu einem Zweck gehalten wurden: illegale Hundekämpfe. Der Besitzer des Bauernsacherls wurde im Jänner 2024 zu 24 Monaten Haft verurteilt und ist wieder auf freiem Fuß.