Wilde Streiterei auf Parkplatz endet im Klinikum

Drei junge Männer (24, 19, 17) stellten Donnerstagabend ihren Pkw am Parkplatz des Strandbades ab, und begaben sich in Richtung WC-Anlage. Dort trafen sie auf einen 32- und 33-jährigen Mann, die ihrem Auto saßen.



Aus unbekanntem Grund kam es zwischen den fünf zu einer Auseinandersetzung. „Der 33-Jährige ging auf den 17-Jährigen los, der 19-Jährige soll dabei mit einem Pfefferspray den beiden Kontrahenten ins Gesicht gesprüht haben. Laut Angaben der Opfer hätten die drei Angreifer zudem mit einem Baseballschläger auf sie eingeschlagen“, gibt die Polizei bekannt. Danach sollen die drei jungen Männer ihre Auto-Kennzeichen abmontiert haben und in Richtung Innenstadt geflüchtet sein.