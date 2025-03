Wilder Budget-Streit im Parlament: Alle gegen FPÖ

Marterbauer: „Stimmung in der Regierung ist sehr lösungsorientiert“

Marterbauer ließ das nicht so stehen. Das Defizit-Verfahren sehe nur vor, dass die österreichischen Maßnahmen Brüssel erläutert würden. Die Entscheidungen fielen weiter in Österreich und das sei gut so. Marterbauer beschwichtigte: „Das Heft des Handelns bleibt im Finanzministerium.“ Die Ausgangsposition sei freilich schwierig. Doch sei die Stimmung in der Regierung sehr lösungsorientiert. Man sei auch schon mit Ländern und Gemeinden im Austausch, wie man gesamtstaatlich die Situation bewältigen könne: „Die Sanierung des Budgets ist eine Gesamtaufgabe.“