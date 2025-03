Leichtfried drängt auf Messenger-Überwachung

Zweithöchste Terrorstufe gilt „nicht ohne Grund“

In Österreich gilt nach wie vor die zweithöchste Terrorwarnstufe, „und die wird nicht ohne Grund auf dieser Höhe gehalten“, gibt Leichtfried zu bedenken. Er will daher gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) „Maßnahmen setzen, um Österreich sicherer zu machen“. Die Gefährderüberwachung sei ein erster Schritt in diese Richtung.