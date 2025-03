Rosenkranz droht Aus als Nationalfonds-Chef

Rosenkranz-Rücktritt mehrmals gefordert

Der Entscheidung geht eine intensive Diskussion voraus. So hatte etwa die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) mehrmals den Rücktritt von Rosenkranz gefordert und auch angekündigt, an den Sitzungen des Nationalfonds nicht mehr teilzunehmen – sofern sie von Rosenkranz geführt werden. Die Aufgaben des Nationalfonds sind Wiedergutmachung an Opfer, Hinterbliebene und Nachkommen des Nationalsozialismus.