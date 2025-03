Wohnungsbrand in Wien: 52-jähriger Mann starb

Zum Einsatz kam es am Nachmittag gegen 15.15 Uhr in der Abelegasse. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten Kräfte der Feuerwehr den Bewohner der in Flammen stehenden Wohnung. Sie brachten den reglosen Mann aus der Gefahrenzone und übergaben ihn an die Einsatzkräfte der Rettung, die umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begannen.