Diese Kärntner Bibliothek ist schon uralt!

Vor zehn Jahren, dieses Jubiläum wurde in der Lieserstadt gerade gefeiert, ist die Stadtbibliothek dann in ihre neue Heimstätte in die Jahnstraße übersiedelt. „Da haben wir jetzt ausreichend Platz. Das ist inwzischen eine Begegnungszone – vom Baby bis hin zu Senioren kehrt jeder gerne bei uns ein“, freut sich Arztmann.