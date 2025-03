Gauner stahlen von Spielplatz zwei neue Schaukeln

„Achtung, Diebstahl: Wer hat etwas beobachtet?“ Die Stadtgemeinde Leonding in Oberösterreich ist auf Facebook auf Gaunerjagd. Denn zwischen vergangenen Freitag und Montag wurden am neuen öffentlichen Spielplatz Remisenstraße zwei neuwertige Spielgeräte, konkret eine Nestschaukel und eine Eltern-Kind-Schaukel, abgebaut und entwendet! Hinweise werden erbeten: an die Polizeiinspektion Leonding unter 0591334136 oder ans Stadtservice Leonding.